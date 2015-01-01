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पौधरोपण:पर्यावरण संरक्षण के तहत जन्मदिन पर पौधरोपण

सिंहेश्वर2 घंटे पहले
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शृंगि सेवा मिशन के पर्यावरण संरक्षण के तहत मिशन के कोसी प्रमंडलीय प्रबंधक गौरव कुमार झा ने अपनी भतीजी आस्था कुमारी का तृतीय जन्मदिवस सरस्वती सेवा सदन रामपट्टी में पौधरोपण कर मनाया। इसकी जानकारी संस्थापक भास्कर कुमार निखिल ने दी। मौके पर अरविंद प्राणशुखका, मनीष आनंद, सत्यम आदि रहे।

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