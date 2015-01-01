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लुट:सिंहेश्वर में बाइक की डिक्की से 1.63 लाख रुपए निकाला

सिंहेश्वर31 मिनट पहले
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थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बाइक की डिक्की से अपराधियों ने रुपए गायब कर दिया। जानकारी के अनुसार बैहरी पंचायत के बुढ़ावे वार्ड- 14 निवासी समता कुमारी ने बताया कि सिंहेश्वर स्टेट बैंक के खाते से एक लाख 63 हजार रुपए निकालकर अपने घर जा रही थीं। इस क्रम में उसने अपने साथ रहे पति की बाइक की डिक्की में रुपए रख दिए। मुख्य बाजार के ही एक मेडिकल दुकान से वह दवा लेने लगीं। दवा लेकर लौटने पर देखा कि बाइक की डिक्की खुली हुई थी और रुपए गायब थे। बताया कि वह जीविका में कार्य करती हैं। यह पैसा जीविका कर्मी के द्वारा ही चेक के माध्यम से उसके खाते में जमा किया गया था। साथ ही बताया कि डिक्की से एक 20 हजार रुपए का चेक और पैन कार्ड भी निकाल लिया गया। थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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