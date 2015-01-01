पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी:सिंहेश्वर में बाइक की डिक्की से 1.63 लाख रुपए निकाले

सिंहेश्वर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बाइक की डिक्की से अपराधियों ने रुपए गायब कर दिया। जानकारी के अनुसार बैहरी पंचायत के बुढ़ावे वार्ड- 14 निवासी समता कुमारी ने बताया कि सिंहेश्वर स्टेट बैंक के खाते से एक लाख 63 हजार रुपए निकालकर अपने घर जा रही थीं। इस क्रम में उसने अपने साथ रहे पति की बाइक की डिक्की में रुपए रख दिए। मुख्य बाजार के ही एक मेडिकल दुकान से वह दवा लेने लगीं। दवा लेकर लौटने पर देखा कि बाइक की डिक्की खुली हुई थी और रुपए गायब थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें