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लक्ष्य:40927 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य

सोनो5 घंटे पहले
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दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत करते चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य। - Dainik Bhaskar
दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत करते चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य।
  • 7 फरवरी तक चलेगा पांच दिवसीय पोलियो अभियान

प्रखंड में 0 से 5 वर्ष तक के पैंतालिस हजार बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए विभाग द्वारा पूरी तैयारी की गई है। 93 घर घर टीकाकर्मी दल लगाए गए हैं तो 4 ट्रांजिट टीम लगाई गई है जो भीड़-भाड़ वाले स्थान पर बच्चों को पोलियो खुराक पिलाएंगे। इन टीमों के पर्यवेक्षण हेतु 34 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, उक्त जानकारी सोमवार को उप स्वास्थ्य केंद्र महेश्वरी में 31 जनवरी से 7 फरवरी के बीच चलने वाले पांच दिवसीय राष्ट्रीय टीकाकरण पल्स पोलियो अभियान की विधिवत शुरुआत करते हुए चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुजीत कुमार ने कही। चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक जूही अल्का ने संयुक्त रूप से एक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। चिकित्सा पदाधिकारी ने आम लोगों से बच्चों को पोलियो जैसी लाइलाज बीमारी से बचाने की मुहिम में सहयोग करने की अपील की। वही मौके पर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक जूही अल्का ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि एक भी बच्चा छूटे नहीं। खासकर नवजात बच्चों को ट्रैकिंग पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। मौके पर एएनएम व आशा कार्यकर्ता थी।

बच्चे को दवा पिलाते सीएस।
बच्चे को दवा पिलाते सीएस।

सीएस ने खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस का किया उद‌्घाटन

जमुई | रविवार को देशभर में राष्ट्रीय पोलियाे टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है । वहीं रविवार को सदर अस्पताल परिसर से सिविल सर्जन ने 5 दिनों तक चलने वाले पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत बच्चे को टीका देकर की। इस दौरान उन्होंने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जाता है कि जिले में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। जिसमें जिले के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। वहीं इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. विजयेंन्द्र सत्यार्थी ने हरी झंडी दिखाकर एक जागरूकता साइकिल रैली को रवाना किया। मौके पर सिविल सर्जन के अलावा अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. सैयद नौशाद अहमद, डॉ. मनीषी अनंत, डॉक्टर धीरेंद्र सिंह, डॉ. नागेंद्र थे।

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