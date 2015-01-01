पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विवाद:भूमि विवाद में खेत में लगी फसल को जबरन काटा

सोनो4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में खेत में लगे धान की फसल को जबरन काट लेने का मामला प्रकाश में आया है।पीड़ित लोहा पंचायत लहथरा निवासी महेंद्र यादव ने गांव के ही गुरुसाही यादव, कारु यादव, पंकज यादव सहित दर्जन भर लोगों को आरोपित करते हुए थानाध्यक्ष को आवेदन देकर मामले की जानकारी दी है। दिए आवेदन में पीड़ित ने बताया कि बीते मंगलवार को उक्त आरोपियों सहित अज्ञात पंद्रह लोगों ने उनके खेत में लगी धान की फसल को जबरन काट लिया और ले गए। जब उसने मना किया तो उन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें