पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आस्था:हरे राम-हरे कृष्ण के उद्‌घोष से ढोलाजोर हुआ भक्तिमय

सोनो2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
ढोलाजोर में आयोजित अखंड रामधुन में भाग लेते श्रद्धालु।

प्रखंड के महेश्वरी पंचायत के ढोलाजोर में श्री श्री 108 अखंड हरि नाम संकीर्तन पवित्र कार्तिक मास के पहले शुक्रवार से आरंभ हुआ। इससे संपूर्ण गांव सहित आसपास का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। 24 घंटे के इस अखंड हरिकीर्तन में ढोलाजोर सहित आसपास गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण भाग ले रहे हैं। आयोजक मनीष कुमार, गुलशन सिंह, मिथिलेश कुमार, दिवाकर सिंह, अमित कुमार, सिंटू सिंह, नागेश्वर सिंह, रविंद्र सिंह,अनंत सिंह, टुनटुन सिंह, हरिओम सिंह, चुना सिंह, आशीष कुमार, उमाकांत सिंह, केशोफरका पंचायत के मुखिया गणेश तूरी आदि ने बताया शनिवार को भंडारे के साथ इस रामधुन की पूर्णाहुति होगी। रामधुन का आयोजन क्षेत्र के सुख शांति के लिए किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें