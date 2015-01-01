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मारपीट:बेलाटांड़ में भूमि विवाद में मारपीट, 2 गंभीर

सोनो3 घंटे पहले
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाजरत घायल।
  • आक्रोशित परिजनों ने तकरीबन आधे घंटे तक किया एनएच जाम
  • थानाध्यक्ष के समझाने पर शांत हुए परिजन

थाना क्षेत्र के पैरामटिहाना पंचायत के बेलाटांड़ में शनिवार की सुबह जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दो लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए। घायल कामदेव यादव व सुरेंद्र यादव के पिता सुखदेव यादव ने बताया कि तकरीबन 9 एकड़ जमीन के लिए गांव के ही भोला यादव, रोहन यादव आदि से वर्षों पुराना विवाद है। मामला न्यायालय में है। शनिवार की सुबह उक्त विवादित जमीन पर आरोपियों द्वारा खलिहान बनाया जा रहा था, जिसे कामदेव यादव और सुरेंद्र यादव रोकने गया। इतने में आरोपी उग्र हो गए और भोला यादव, रोहन यादव सहित उसके पक्ष के तकरीबन एक दर्जन लोगों ने दोनों पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में कामदेव व सुरेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में दोनों घायलों को पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनो लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए जमुई रेफर कर दिया गया है।

तीन वर्ष पहले भी किया था धारदार हथियार से हमला
सुखदेव यादव ने बताया कि उक्त आरोपियों द्वारा इस जमीन को लेकर पूर्व में भी उनके व उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। तीन वर्ष पूर्व उनके ऊपर भी धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाने में मामला दर्ज कराया गया। आरोपी लगातार मुकदमा उठाने की धमकी देते रहता है। शनिवार को जब उक्त आरोपियों ने उन लोगों के साथ फिर से मारपीट की, तो वे लोग घायलों का इलाज नहीं करवाने व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एनएच 333 सोनो-चकाई मार्ग को बेलाटांड के पास जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान, एसआई उपेंद्र कुमार सिंह आक्रोशित परिजनों को समझा कर पहले घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनो लाया और फिर सड़क जाम समाप्त करवाया।

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