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प्रशासनिक गतिविधियां तेज:मतदान कर्मियों को मिला प्रथम नियुक्ति पत्र

सोनो4 घंटे पहले
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पैक्स चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को प्रखंड के मतदान कर्मियों को चुनाव संबंधी प्रथम नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। कार्मिक कोषांग द्वारा जारी इस नियुक्ति पत्र में मतदान कर्मियों को व्यक्तिगत पहचान संख्या उपलब्ध करवाया गया है तथा मतदान के दौरान उनके कर्तव्य (पद) की भी जानकारी दी गई है।

साथ ही उनके प्रथम व द्वितीय प्रशिक्षण का शेड्यूल भी दिया गया है। बता दें कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी जमुई के निर्देशानुसार प्रथम चरण का मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 9 फरवरी को दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। वहीं द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आगामी 12 फरवरी को दोनों पालियों में आयोजित होगा।

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