पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:आग लगने से 10 परिवारों के 11 घर जले, दो घंटे में दमकल दल ने पाया काबू, 10 लाख की क्षति

बलुआ बाजार3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
गुरुवार को भीमपुर केवला वार्ड दो में आग बुझाने का प्रयास करते ग्रामीण।
  • भीमपुर थाना क्षेत्र के भीमपुर केवला वार्ड नंबर 2 में गुरुवार की सुबह हुई अगलगी की घटना
  • दिन के वक्त आग लगने से जल्द ही ग्रामीण जुट गए, एक मवेशी की मौत, युवक झुलसा

भीमपुर थाना क्षेत्र के भीमपुर केवला वार्ड 2 में गुरुवार की सुबह अचानक आग लगने से 10 परिवार के घर समेत करीब 10 लाख की क्षति हुई है। घटना सुबह 11 बजे की है। घटना में एक मवेशी की झुलसने के कारण मौत हो गई। वहीं अगलगी के दौरान रौशन कुमार यादव भी बुरी तरह झुलस गए हैं। जिसको ग्रामीणों के द्वारा छातापुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इधर, हो-हल्ला होने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने के बाद भी स्थिति भयावह थी। हालांकि, इस बीच भीषण आग को देखते हुए लोगों ने इसकी सूचना तत्काल भीमपुर थाना को दी। जिसके बाद करीब आधा घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाई। जानकारी के अनुसार भीमपुर केवला वार्ड 2 में सुबह लोग अपने काम में व्यस्त थे। अचानक आग लग गई। जिसके बाद आसपास के लोगों ने घर में आग लगते देख हो-हल्ला किया। जिसके बाद गृहस्वामी समेत आसपास के लोग को आग लगने का पता चला। इस बीच जब तक लोग समझ पाते तब तक आग कई घरों को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि, लोग आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किए लेकिन दमकल पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल की गाड़ी कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाने में सफल रही। लेकिन तब तक इस अगलगी की घटना में 10 परिवारों के 11 घर समेत लाखों की संपति जलकर राख हो गया। थानाध्यक्ष सुबोध यादव ने बताया कि आग लगने के संबंध में सूचना मिली थी। जिसके बाद दमकल की गाड़ी भेजकर आग पर काबू पा लिया गया है और आगे प्रक्रिया की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना में करीब 10 लाख से ज्यादा की क्षति हो गई है। भीमपुर थाना और छातापुर सीओ को जानकारी दे दी गई है।

अगलगी में होंडा मशीन, बाइक व सामान जल गए
अगलगी की घटना में शंभू यादव के एक घर समेत एक पटवन की होंडा मशीन, गंगा यादव का एक घर, अनंत यादव का एक घर, प्रभु यादव का एक घर, सुखी यादव का एक घर, भोला यादव का एक घर, प्रमोद यादव का एक घर समेत एक मोटरसाइकिल, अनिल यादव का एक घर, अनमोल यादव का एक घर, अशोक यादव का एक घर एवं पंची यादव का एक घर जलकर राख हो गया। घटना में पड़ोस के ललन यादव की एक मोटरसाइकिल भी जल गई। इसके अलावा घर में रखे अनाज,फर्नीचर, जरूरी कागजात समेत जमीन संबंधी सारा कागजात जलकर राख हो गया। पीड़ित गृहस्वामी शंभू यादव ने बताया कि आग लगने का पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि इस अगलगी की घटना में घर के साथ-साथ सारा समान जल गया। जिस कारण हमलोग को खाने तक दिक्कत बढ़ गई है।

पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा उचित मुआवजा
आग लगने की सूचना है। जिसमें काफी संख्या में घर जलने की सूचना मिल रही है। घटनास्थल पर राजस्वकर्मी को भेजकर क्षति का आकलन किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधान के अनुसार उचित मुआवजा दिलाया जाएगा।
-सुमित कुमार सिंह, सीओ, छातापुर

अगलगी के बाद मलवे में बचे आग को बुझाने का किया जा रहा प्रयास।
अगलगी के बाद मलवे में बचे आग को बुझाने का किया जा रहा प्रयास।

​​​​​​​शॉटसर्किट से लगी आग में सामान सहित दो घर जलकर हुए राख
करजाईन | बौराहा पंचायत स्थित वार्ड- 14 में बुधवार की देर रात शॉटसर्किट के कारण आग लगने से 2 घर समेत संपति जलकर राख हो गया। पीड़ित वीरेंद्र कुमार मेहता के घर में आग की लपटें देख जुटे ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। पीड़ित ने बताया कि घर में रखे 90 हजार रुपए, अनाज, वस्त्र, बर्तन सहित सभी सामग्री जल कर राख हो गए। सूचना पर मुखिया वैदेही देवी, समाजसेवी अजित दास, राजीव कामत, दुर्गा नंद मंडल ने पहुंच कर जायजा लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें