पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:पान की दुकान का ताला तोड़कर 15 हजार रुपये और साउंड बॉक्स की चोरी

किसनपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रखंड क्षेत्र के मलाढ़ पंचायत स्थित थरिया गांव के बाबा विश्वकर्मा चौक पर मंगलवार के देर रात एक पान के दुकान से लगभग पंद्रह हजार रुपए व एक साउंड बॉक्स के चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार पान दुकानदार अर्जुन कुमार दास अन्य दिनों की भांति मंगलवार को भी लगभग नौ बजे रात्रि में अपना दुकान बंद कर अपने घर चला गया।

जहां रात में अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान से लगभग 15 हजार रुपये एवं एक साउंड बॉक्स चोरी कर ले गया। बाबा विश्वकर्मा चौक पर मौजूद कुछ दुकानदार अनिल चौधरी, डॉ. मुन्ना कुमार, अमित कुमार, अवध मंडल, मिथलेश कुमार, संजीत कुमार ठाकुर, बद्री मंडल सहित अन्य लोगो ने बताया कि यहां हर माह किसी न किसी दुकान में चोरी होते रहता है। लगभग एक माह पहले भी बगल के दुकान से ताला तोड़कर सारा सामान निकाल लिया था। काफी खोजबीन करने के बाद भी कोई अता-पता नहीं चला।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser