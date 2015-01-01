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चोरी:गैस गोदाम का ताला तोड़ 171 खाली सिलेंडर की चोरी

जदियाएक घंटा पहले
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जदिया बाजार स्थित इंडेन गैस ग्रामीण वितरक के गोदाम का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 171 खाली गैस सिलेंडर चोरी कर ली। इण्डेन गैस के वितरक जदिया निवासी अजय कुमार राम ने बताया कि गैस गोदाम का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जदिया थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि इस मामले में मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

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