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कार्रवाई:एक घर से 24 बोतल शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

निर्मली5 घंटे पहले
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  • निर्मल बाबा मंदिर के पास स्थित घर में की कार्रवाई

नगर पंचायत के वार्ड-11 स्थित निर्मल बाबा मंदिर के पास के एक घर से मंगलवार की रात निर्मली पुलिस ने गस्ती के दौरान 24 बोतल नेपाली देशी मामा श्री शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जबकि गिरफ्तार शराब कारोबारी नगर पंचायत के वार्ड 11 निवासी श्रवण साह बताया जा रहा है।

उक्त जानकारी देते हुए निर्मली थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शराब तस्करी की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही निर्मली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर के वार्ड संख्या 11 स्थित श्रवण साह के आवास की छापामारी की गई। छापेमारी में उसके धर से नेपाल निर्मित देशी मामा श्री 24 बोतल शराब के साथ कारोबारी को दबोच लिया गया।

गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जहां बरामद किए गए शराब के साथ गिरफ्तार शराब कारोबारी को बिहार मद्य निषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत थाना कांड संख्या 18/2021 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार शराब कारोबारियों से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में बुधवार को जेल भेज दिया गया।

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