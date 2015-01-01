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अगलगी की घटना:शॉट सर्किट से लगी आग में 3 घर जले, गृहस्वामी झुलसे

कटैया-निर्मलीएक घंटा पहले
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शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद जले घर को निहारते पीड़ित।
  • पथरा उत्तर पंचायत स्थित केशव नगर वार्ड-9 में हुई अगलगी की घटना

पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा उत्तर पंचायत स्थित केशव नगर वार्ड 9 में बुधवार की रात बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग से तीन घर जल कर राख हो गए। जिससे हजारों रुपए मृल्य की संपत्ति जलने का अनुमान है। जानकारी अनुसार केशव नगर वार्ड 9 में बिजली की शार्ट सर्किट से बुधवार की रात आग लगने से जगदीश शर्मा, विनोद शर्मा, मुकेश शर्मा के घर में आग लग गई। सबसे पहले रात करीब 9 बजे जगदीश शर्मा के घर में आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वह पड़ोसी विनोद शर्मा एवं मुकेश शर्मा के घर को भी चपेट में ले लिया। गृह स्वामी जगदीश शर्मा ने बताया कि रात होने के कारण जब तक लोग नींद से जगे आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची एवं आग पर काबू पाया। तब तक घर में रखे सामान जलकर राख हो गया। गाय को बचाने के क्रम में गंगा शर्मा भी झुलस गए। जबकि गाय भी गंभीर रूप से झुलस गई। आग लगने से जगदीश शर्मा के घर में रखा 15 मन गेहूं, 7 मन चावल, दो साइकिल एवं दो बकरी भी जल गई। पड़ोसी विनोद शर्मा के घर में आग लगने से फर्नीचर, अनाज एवं ट्रक में रखा सारा कपड़ा जलकर राख हो गया। मुकेश शर्मा के घर में रखा अनाज, कपड़ा, चौकी जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा कोई भी समान नहीं बचा। पंचायत के मुखिया अशोक लाल मंडल, उप मुखिया राज कुमार गिरी पीड़ित परिवारों से मिले एवं हरसंभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन पिपरा सीओ को देकर मुआवजे की मांग की गई है।

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