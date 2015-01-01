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विस चुनाव:छातापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 429 मतदानकर्मियों ने दिया योगदान

वीरपुर3 घंटे पहले
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गुरुवार को हाईस्कूल में योगदान कर प्रपत्र भरते मतदानकर्मी।
  • प्रपत्र भरने और ईवीएम से जुड़े तथ्यों की दी गई जानकारी

छातापुर विधानसभा क्षेत्र में सभी 429 मतदान केंद्र के लिए मतदान कर्मियों ने गुरुवार को बनाये गए योगदान स्थल हाईस्कूल में अपना योगदान कर दिया। इसके लिए पहले से ही सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गयी थी। यहां तक कि छातापुर निर्वाची पदाधिकारी का तत्कालीन कार्यालय और ऑब्जर्वर के लिए कार्यालय का गठन भी कर लिया गया और विभिन्न कोषांगों को भी व्यवस्थित किया गया। इसके लिए हाईस्कूल के मुख्य द्वार पर मेडिकल टीम के द्वारा हर आने और जाने वालों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। सभी 429 पोलिंग पार्टियों के योगदान के बाद उन्हें आवश्यक दस्तावेज भी सौंप दिए गए। इसके अलावे प्रपत्र को भरने के लिए प्रशिक्षक के द्वारा लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्र से अपील की जा रही थी। निर्वाचन पदाधिकारी सह वीरपुर एसडीएम कुमार सत्येंद्र यादव, छातापुर ऑब्जर्वर, सहायक निर्वाची पदाधिकारी देवानंद कुमार सिंह और अजित कुमार की उपस्थिति में ईवीएम को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

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