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कार्रवाई:छापेमारी में 46 बोतल शराब बरामद, भाग निकला तस्कर

वीरपुर5 घंटे पहले
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बीती देर रात थाना की पुलिस ने छापेमारी के तहत वार्ड 10 में 46 बोतल शराब बरामद किया है हालांकि पुलिस की आने की सूचना मिलते ही कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहे।

पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसआई अवधेश यादव ने बताया कि मंगलवार की शाम थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर पंचायत के वार्ड-10 आई टाइप कॉलोनी में एक महिला तस्कर सहित कुछ लोगो के द्वारा नेपाल से शराब लाकर बिक्री की जा रही है।

इसी सूचना के आधार पर नगर पंचायत के वार्ड 10 स्थित चिह्नित स्थल पर छापेमारी की गई और 46 बोतल शराब बरामद किया गया। शराब कारोबारी की पहचान भी कर ली गयी है और इस कारोबार में शामिल रानी कुमारी और उसके पति सहित अन्य एक लोग जो इस कारोबार में शामिल बताये जा रहे है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान थाना के सशस्त्र बल के जवान व महिला जवान शामिल हुए।

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