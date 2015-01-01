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चुनाव:जिले में 61.09 प्रतिशत हुआ मतदान

सुपौलएक घंटा पहले
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निर्मली नगर क्षेत्र के उच्च विद्यालय स्थित बूथ पर मतदान के लिए कतार में खड़े मतदाता।
  • बूथों पर मतदाताओं की लगी रही कतार, कहीं नाव से तो कहीं ठेला से पहुंचे मतदाता
  • बाधा उत्पन्न करने वाले 135 को पकड़कर थाने में रखा गया, मतदान के बाद छोड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में जिले में कोविड-19 से बेपरवाह होकर लोगों ने वोटिंग की। बूथों पर लंबी कतारें दिखी और जमकर वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे से पहले ही बूथों पर वोटरों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। लोग सबसे पहले मतदान करने के लिए उत्साहित दिख रहे थे। कोसी तटबंध के भीतर स्थित बूथों पर लोग जान जोखिम में डालकर नाव से मतदान करने पहुंचे। जहां कई जगह नावों पर बिना लाइफ जैकेट के क्षमता से अधिक लोग सवार दिखे। निर्मली विधानसभा अंतर्गत सरायगढ़-भपटियाही प्रखंड क्षेत्र में कोसी पूर्वी तटबंध के 5 किमी भीतर बूथ नंबर 66 व 67 पर वोट गिराकर नाव के सहारे लौटे। गनीमत रही कि कहीं कोई नाव हादसा नहीं हुआ। बाधा उत्पन्न करने वाले चिह्नित 135 लोगों थे उन्हें दिन भर विभिन्न थानों में रखकर मतदान के अंतिम समय में छोड़ा गया। यही वजह है कि जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 61.09 फीसदी वोट पड़े। कई विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम खराब होने के कारण कई जगह मतदान प्रभावित हुआ। सुबह में मतदान का प्रतिशत कुछ धीमा रहा लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीता, मतदान प्रतिशत भी बढ़ा। वोटिंग को लेकर खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं महिला वोटरों की संख्या भी बूथों पर लंबी दिखी। बूथों पर सेनेटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई थी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही वोटरों को मतदान के लिए अंदर जाने दिया जा रहा था। जिले के 205 बूथों पर वेबकास्टिंग से सीधी और ऑनलाइन नजर रखी गई। इन बूथों पर सारी गतिविधियों का सीधा प्रसारण हो रहा था।

ग्रामीण मतदाता आगे, शहरी पीछे
इस बार के चुनावी ट्रेंड में भी हमेशा की तरह ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता आगे रहे जबकि पढ़े-लिखे और संपन्न समझे जाने वाले शहरी तबका इस बार भी वोट डालने में पीछे रहे। हालांकि फ्लैटों में रहने वाले उच्च वर्ग के मतदाताओं को भी अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए जाते हुए देखा गया। जबकि इसके पहले यह वर्ग चुनाव के प्रति बिल्कुल उदासीन ही रहता था। संभवतः जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदान करने की अपील को माना जा सकता है। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव के तुलना में जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र में मतदान की फीसदी अधिक हुई है। सबसे खास बात तो यह है कि सदर विधानसभा क्षेत्र में जागरूक वोटर रहने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा से कम वोट पड़े।

किस विधानसभा में कितना हुआ मतदान
सुपौल : 57.49 प्रतिशत
निर्मली : 62 %
पिपरा : 62 %
त्रिवेणीगंज : 60 %
छातापुर : 64 %

पांच विधानसभा में बने 10 सखी बूथों पर उत्साहित दिखीं महिलाएं
पांच विधानसभा में 10 सखी मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी सखी बूथों पर अधिकारियों से लेकर जवान तक महिला थे। जो मतदाताओं को वोटिंग करने में मदद कर रहे थे। बूथ पर सभी कर्मी महिला होने से महिला वोटरों में काफी उत्साह थी। महिला मतदाता बेहिचक मतदानकर्मी से बात कर अपनी समस्या के संबंध में बात कर रही थी।

स्वच्छ व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ विस चुनाव

सुपौल | जिले के पांचों विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। हर जगह कोविड-19 के तहत सुरक्षा के लिए व्यवस्था करायी गई थी। जिले में शाम 6 बजे तक 61.09 प्रतिशत मतदान हुआ है। डीएम ने कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ भी सकती है, चुकी कुछ जगह पर मतदान का कार्य चल रहा है। उक्त बातें शनिवार को डीएम महेन्द्र कुमार ने कार्यालय वेश्म में प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि त्रिवेणीगंज के सिमरिया गांव में केंद्र संख्या 74,75 व 75ए पर मतदाताओं ने सड़क की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार किया। जहां पर सड़क निर्माण के लिए टेंडर का काम पूरा हो चुका है। चुनाव के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां-जहां ईवीएम खराब हुई वहां पर रखे गए रिजर्व ईवीएम तुरंत लगाया गया। मॉकपोल के दौरान कुल 12 बैलेट यूनिट, 7 कंट्रोल यूनिट और 18 वीवीपैट बदला गया। मतदान के दौरान 25 बैलेट यूनिट, 24 कंट्रोल यूनिट और 85 वीवीपैट बदलकर लगाया गया। सुपौल विधानसभा क्षेत्र में 6 और छातापुर विधानसभा क्षेत्र में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पीपीई किट उपलब्ध करा कर मतदान कराया गया। एसपी मनोज कुमार ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुई।

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