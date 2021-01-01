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इंटर परीक्षा:सुपौल में एक फर्जी परीक्षार्थी धराया, त्रिवेणीगंज में हुआ एक एक्सपेल्ड

सुपौल/ किशनपुर5 घंटे पहले
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  • इंटर परीक्षा के तीसरे दिन 1033 छात्रों ने दी परीक्षा, 33 छात्र रहे एवसेंट

इंटर परीक्षा के तीसरे दिन बुधवार को आरएसएम पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र से एक फर्जी परीक्षार्थी दूसरे के बदले परीक्षा देते धराया। जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पहली पाली में विज्ञान और दूसरी पाली इतिहास विषय की परीक्षा हुई। तीसरे दिन की परीक्षा में पहली पाली में कुल 7013 छात्र उपस्थित हुए, जबकि 172 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा में 8189 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 162 छात्र अनुपस्थित रहे।

प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इंटर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। परीक्षा के तीसरे दिन 1066 छात्र में 33 छात्र परीक्षा से अनुपस्थित रहे। आयोजित परीक्षा को लेकर परीक्षा देने आए परीक्षार्थी को लाइन लगाकर जांचोपरांत परीक्षा भवन के अंदर जाने दिया गया। जहां मोबाइल व घड़ी बाहर हीं रखवा दिया गया। इस दौरान एसआई राजेन्द्र प्रसाद, एएसआई मनोरंजन सिंह भी पूरी मुस्तैदी के साथ परीक्षा भवन पर मौजूद भीड़ को नियंत्रित करने में लगे रहे। इसके लिए चाक-चौबंद व्यवस्था किया गया था।

वहीं एनएच 237 ए पर भी जाम से निपटने व परिचालन निर्वाद्ध रखने का भी व्यवस्था किया गया था। जबकि परीक्षा केंद्र पर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था के साथ वीडियो ग्राफी का भी व्यवस्था किया गया है। इस बाबत केंद्राधीक्षक डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि प्रथम पाली में रसायन विज्ञान विषय मे 637 छात्र के जगह 615 छात्रों ने परीक्षा दिया।

जहां 22 छात्र परीक्षा से अनुपस्थित रहा। वहीं द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय के कला संकाय में 429 छात्र के जगह 418 छात्र हीं परीक्षा में सम्मिलित हुए। द्वितीय पाली में भी 11 छात्र अनुपस्थित रहे। थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि परीक्षा में चाक-चौबंद व्यवस्था किया गया है। ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर वरीय स्टेटिक मजिस्ट्रेट के रूप में मनरेगा डीपीओ आशीष तथा कनीय स्टेटिक के रूप में प्रखंड कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सिकन्दर कुमार मौजूद थे।

धारा 144 उल्लंघन के आरोप में एक गिरफ्तार

त्रिवेणीगंज. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा को कदाचारमुक्त कराने के लिए अनुमंडल प्रशासन प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। परीक्षा के दौरान एसडीएम एसजेड हसन ने मुख्यालय स्थित चारों परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बुधवार को धारा 144 उल्लंघन के आरोप में उच्च विद्यालय के समीप एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जबकि अनुपलाल महाविद्यालय में द्वितीय पाली की परीक्षा में एक परीक्षार्थी(रोल नंबर 21030063 को) कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया।

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