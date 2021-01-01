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कार्रवाई:शराब के नशे में हंगामा कर रहा व्यक्ति गिरफ्तार, जेल

निर्मली4 घंटे पहले
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नगर पंचायत के वार्ड-1 पनपीवी मध्य विद्यालय के पास शराब की नशे में हंगामा कर रहे शराबी को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार शराबी निर्मली वार्ड-2 निवासी फूलो दास है। उक्त शराबी शनिवार की देर रात निर्मली बाजार स्थित वार्ड-1 सिथित पनपीवी स्कूल के पास शराब पीकर हंगामा कर रहा था। जिसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने उक्त स्थल पर पहुंच शराबी को दबोचा। उसको थाने पर ब्रेथ एनीलाइजर व मेडिकल जांच के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत केश दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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