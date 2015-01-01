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आदेश:मानक पर काम नहीं करने वाले भीमनगर वार्ड संख्या 9 के सदस्य पर होगी कार्रवाई

वीरपुर2 घंटे पहले
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वार्ड-9 में मुख्यमंत्री गली-नाली कार्य की जांच करते एसडीएम व अन्य।
  • एसडीएम कुमार सत्येंद्र यादव ने कार्रवाई करने का दिया आदेश

बसंतपुर के भीमनगर वार्ड-9 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली योजना की जांच के बाद एसडीएम कुमार सत्येंद्र यादव ने उक्त वार्ड में प्राक्कलन के अनुसार काम को पूरा नहीं करने और काम की गुणवत्ता को लेकर वार्ड सदस्य पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसडीएम 30 नवंबर को भीमनगर पंचायत में सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल की योजना की जांच में भीमनगर पहुंचे थे। जहां उन्होंने वार्ड 2, वार्ड 6, वार्ड 7, वार्ड 8 और वार्ड 9 में योजना के तहत बिछाए गए पाइप और पानी की गुणवत्ता की जांच की थी। वार्ड 6, 7, 8 व 9 में पूर्व से बनाए गए पेपर ब्लॉक की भी जांच की थी। जांच में लोगों द्वारा मिली शिकायत पर वार्ड 9 की विभिन्न गलियों में जाकर सड़क की गुणवत्ता की जांच भी की। एसडीएम ने बताया कि भीमनगर पंचायत के वार्ड 9 के वार्ड सदस्य द्वारा प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं करने, कार्य में गुणवत्ता नहीं बरतने को लेकर कार्रवाई का आदेश बसंतपुर आरडीओ को दिया गया है। उन्होंने बताया कि वार्ड सदस्य द्वारा जितने दूरी का कार्य पूरा नही किया गया है। उस दूरी के हिसाब से वार्ड सदस्य के खिलाफ पैसे वसूली का आदेश निर्गत किया गया है। प्राक्कल के अनुसार व गुणवत्तापूर्ण कार्य नही करने को लेकर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है।

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