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कार्रवाई:करजाईन में हंगामा कर रहा शराबी गिरफ्तार, जेल

करजाईन2 घंटे पहले
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पुलिस ने गश्ती के दौरान बुधवार की शाम करजाईन उत्तर टोला वार्ड-12 में शराब के नशे में हंगामा करते शराबी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि बुधवार की रात में नशे में महेश प्रकाश मरीक घर में हंगामा कर रहा था। गश्ती दल ने महेश को गिरफ्तार कर थाना लाया।

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