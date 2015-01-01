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छापेमारी जारी:गिट्टी लदा ओवरलोड ट्रक किया जब्त, थाने को सौंपा

बलया बाजार2 घंटे पहले
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भीमपुर थाना क्षेत्र के पास गुरुवार को खनन विभाग के पदाधिकारी ने अभियान चलाकर गिट्टी लोड ट्रक को जब्त कर थाने को सौंपा। जिला खनन पदाधिकारी अमिताभ के नेतृत्व में चले अभियान में बिना चालान व ओवरलोड ट्रक को जब्त कर भीमपुर पुलिस की अभिरक्षा में ट्रक के चालान व लोडिंग क्षमता की जांच की। पदाधिकारी ने बताया कि जब्त वाहनों पर क्षमता से अधिक गिट्टी लोड होने के अलावा चालान भी नहीं है। कागजातों की जांच किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि जांच के बाद जब्त वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला जाएगा। कागजातों की जांच के बाद एक वाहन पर तकरीबन 40-50 हजार रुपए का जुर्माना लगने की बात कही। अवैध खनन व क्षमता से अधिक लोड कर परिवहन करने वालों के विरुद्ध खनन विभाग का छापेमारी जारी रहेगी।

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