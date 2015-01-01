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खेलकूद:बिहार राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता को मुजफ्फरपुर गई टीम, आज-कल मुकाबला

सुपौल2 घंटे पहले
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बस स्टैंड से गुरुवार को खिलाड़ियों को रवाना कर संघ के लोग।
  • कोच तरुण झा व टीम मैनेजर विकास कुमार के नेतृत्व में टीम हुई रवाना

बिहार राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए सुपौल की टीम गुरुवार कोे कोच तरुण झा और टीम मैनेजर विकास कुमार के नेतृत्व में रवाना हुई। टीम को जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव सर्वेश झा, सुमन कुमार सिंह, संजय झा, अभय शंकर झा, रंजन सहाय, विश्वविजय सिंह, नयन्नाथ झा ने रवाना किया। टीम में बालक वर्ग से फारूख आलम, तौफीक आलम, महफूज आलम, सज्जाद आलम, मुकेश सिंह, अली शेर, नीरज झा, आदित्य सिंह, कृष्णा सिंह, सुदामा राय, शब्बीर आलम, दीपक कुमार, मो. जिब्राइल, धीरज कुमार, मो. अलीशेर, मो. महफूज व बालिका वर्ग में डोली सिंह, रिया सिंह, निशा ठाकुर, निशा कुमारी, अशुर्ति रंजन, मुस्कान चौधरी, रंजन कुमारी, अंजली कुमारी, पूजा कुमारी हंै। कोच तरुण ने बताया कि 18 व 19 दिसंबर को मुज्जफरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में बिहार राज्य के अंडर-14, 16, 18 व 20 वर्ष के खिलाड़ी राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

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