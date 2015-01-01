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अपील:आंदोलन में बिहार के किसान भी हों शामिल

सुपौल2 घंटे पहले
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  • राज्यसभा सांसद अहमद असफाक ने तीन नए कृषि कानूनों पर दिया बयान, बोले-

राजद के राज्यसभा सांसद अहमद असफाक ने गुरुवार को किसान आंदोलन के समर्थन में आम लोगों से मिलने सदर प्रखंड के बसबिट्टी पहुंचे। यहां लोगों से बातचीत करने के बाद सुपौल विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी के आवास पर प्रेस वार्ता किए। अहमद असफाक ने कहा कि सरकार किसानों को गरीब बनाकर उनके हक और मेहनत की कमाई को पूंजीपतियों को साैंपना चाहती है। बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस भीषण ठंड में भी हमारे अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं। आंदोलन के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन सरकार निर्दयी बनकर उन्हें संभालने के बजाए उन पर लाठियां चलवा रही है। मैं बिहार के किसानों से आवाह्न करता हूं कि वो हरियाणा व पंजाब के किसानों के साथ आएं और सरकार के किसान विरोधी मनसूबे को नाकाम करें। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार में लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा था। लाेग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। देश विकास की ओर जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार देश के कुछ पूंजीपतियों को और खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसका खामयाजा गरीब व मजदूर भुगत रहे हैं। वहीं, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार पर कहा कि राजद को सबसे ज्यादा सीटें मिली। एनडीए की सरकार व उनके काम करने के तौर-तरीके से लोग नाखुश थे और नई सरकार को मौका देना चाहती थी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने से अभी भी बिहारवासी नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि राजद के 10 लाख सरकारी नौकरी देने घोषणा पर बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी।

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