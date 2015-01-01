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व्रतियों को होगी सुविधा:छठ घाटों पर कपड़ा बदलने के स्थान का होगा निर्माण

वीरपुरएक घंटा पहले
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नगर पंचायत के सामान्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित चैयरमेन व अन्य।
  • नगर पंचायत के सामान्य बोर्ड की हुई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

नगर पंचायत के चेयरमैन तनवीर आलम की अध्यक्षता में नगर पंचायत कार्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को सामान्य बोर्ड की बैठक की गई। बैठक में नगर के विकास से संबंधित 23 एजेंडे पर आम सहमति बनी। बैठक की जानकारी देते हुए चेयरमैन तनवीर आलम ने बताया कि सामान्य बोर्ड की बैठक में चेयरमैन समेत 9 वार्ड पार्षदों और कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति रही। बताया गया कि बैठक में पहले के बैठक की संपुष्टि, दीपावली और छठ के अवसर पर टेंट लाइट, डेकोरेशन, कपड़ा बदलने के स्थान, चूना एवं ब्लीचिंग छिड़काव के निर्णय पर सहमति बनी। नगर पंचायत के सभी वाहनों की सर्विसिंग, मरम्मत के साथ-साथ बिजली मिस्त्री के सहायक रखने पर विचार-विमर्श किया गया। वहीं, 13 अक्टूबर 2020 को किये गए बोर्ड की बैठक का सभी एजेंडे को पूर्ण रूप से लागू करने पर आम सहमति भी बनी। साफ-सफाई के लिए आउट सोर्सिंग का वित्तीय बिट खोलने के साथ-साथ नगर पंचायत वीरपुर के सैरात की वसूली पर विचार-विमर्श किए गए।

कई सड़कों के जीर्णोद्धार व निर्माण के लिए गए निर्णय
13 अगस्त से 12 नवंबर 2020 तक सभी दैनिक कर्मी, संविदा कर्मी एवं ईंधन पर व्यय एवं अन्य व्यय पर विचार किए गए। नगर विकास को लेकर हवाई अड्डा की दीवार के बगल से सड़क, वार्ड 11 और वार्ड 13 के बीच की सड़क मरम्मत पर सहमति बनी। मो. सलीम के घर से बसमतिया रोड तक, बसमतिया रोड से मुकेश भाग के घर तक सड़क का निर्माण, एसएसबी मुख्यालय गेट से फारबिसगंज सड़क तक पीसीसी, गोल चौक से थाना होते हुए बोर्ड रोड तक पीसीसी सड़क, गोल चौक से पोस्ट ऑफिस होते हुए बॉर्डर रोड तक पीसीसी सड़क, गोल चौक से हॉस्पिटल होते हुए बॉर्डर रोड तक पीसीसी सड़क, नगर पंचायत क्षेत्र में जल निकासी के लिए नाला के डीपीआर बनाने पर विचार-विमर्श, हटिया में मार्किट काम्प्लेक्स का निर्माण, गोल चौक के बगल वाली जमीन पर पार्क बनाने पर विचार, एयरपोर्ट गेट से कारगिल चौक तक पीसीसी सड़क, बसमतिया सड़क से बायपास धोबी टोला होते हुए बॉर्डर रोड तक पीसीसी सड़क, नगर पंचायत में स्वीकृत पद पर संविदा के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार किया गया।

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