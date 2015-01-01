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लुट:अपराधियों ने गम्हरिया से लौट रहे कुरियर ब्वॉय को मारी गोली, जेब से निकाला रुपए

सुपौलएक घंटा पहले
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सदर अस्पताल में इलाजरत जख्मी।

सदर थाना क्षेत्र के हरदी गांव के दुर्गा स्थान के समीप बाइक सवार तीन अपराधियों ने गम्हरिया से कुरियर देकर घर लौट रहे एक कुरियर बॉय को गुरुवार की देर शाम गोली मारकर जख्मी कर दिया। साथ ही जेब से 22 हजार रुपए निकाल कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पीड़ित ने फोन के माध्यम से अपने सहकर्मियों की थी। मौके पर पहुंचे सहकर्मियों ने उसे उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। गोली युवक के दाएं हाथ में लगी है। घटना की सूचना पर सदर अस्पताल पहुंची पुलिस में युवक के फर्द बयान के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तरुण कुमार हैI जो कि सदर थाना क्षेत्र के कटैया वार्ड 14 का निवासी। पीड़ित तरुण कुमार ने बताया कि वह कुरियर का काम करता है। गुरुवार को समान की डिलीवरी करने गम्हरिया गया था। वहां से सुपौल के लिए वापस आ रहा था। हरदी नहर से आगे बढ़ने पर एक ढाबा के समीप सफेद रंग के अपाचे बाइक से 3 अज्ञात अपराधी ओवर टेक करते हुए आगे आकर गाड़ी को रोक कर मेरा बाइक छिनने का प्रयास करने लगा। हंगामा करने पर आसपास में भैंस चरा रहे लोग दौड़ कर घटनास्थल पर पहुंचे।लोगों को आता देख उसमें से एक युवक ने गोली मार कर मौके पर से फरार हो गया।पीड़ित ने बताया कि लूट की घटना अंजाम देने के बाद अपराधी घटना स्थल से गम्हरिया के तरफ ही भागे है। मामले को लेकर सदर थानाध्यक्ष दीनानाथ मंडल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते हैं सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची है जहां पीड़ित का बयान लिया जा रहा है।

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