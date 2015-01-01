पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लापरवाही:थाना ग्राउंड से जल निकासी को लेकर विभाग गंभीर नहीं

निर्मली3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना परिसर स्थित मैदान में पिछले 2 साल से जलजमाव की समस्या बनी हुई है। लेकिन जलनिकासी को लेकर विभाग भी गंभीर नहीं दिख रहा है। लिहाजा बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी के खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी असुविधा हो रही है। गौरतलब है कि मैदान में सुबह-शाम बच्चे खेलते-कूदते दिखते थे। जल जमाव के कारण बंद हो गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें