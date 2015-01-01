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बैठक:आवास और मनरेगा का काम लक्ष्य के अनुसार करें: सिन्हा

निर्मली2 घंटे पहले
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  • निर्मली अनुमंडल कार्यालय में डीडीसी ने की बैठक

अनुमंडल कार्यालय में डीडीसी मुकेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें मनरेगा और आवास योजना से संबंधित सभी पदाधिकारी व कर्मी थे। डीडीसी ने कर्मियों से कहा कि लक्ष्य के अनुरूप आवास एवं मनरेगा का कार्य करना सुनिश्चित करें। इसमें शिथिलता बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा योजना अंतर्गत पंचायत के संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन मानव दिवस का सृजन हर हाल में करना सुनिश्चित करें। साथ ही मजदूरों के बैंक खाता को शत प्रतिशत सुधार कर योजना की पूर्णतः जियो टैग शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया। कनीय अभियंता को समय पर योजनाओं के कार्य के अनुसार एमबी संधारण करने का निर्देश दिया गया ताकि योजनाओं को ससमय एमआईएस में पूरा किया जा सके एवं प्रवासी मजदूरों के कार्य आवंटित कराएं एवं मानव दिवस का सृजन करने का निर्देश दिया।

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