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निणर्य:डॉ. मेजर शशि भूषण प्रसाद बने चित्रगुप्त पूजा कमेटी के अध्यक्ष

सुपौल2 दिन पहले
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  • चित्रगुप्त पूजा की तैयारी को लेकर की बैठक

श्याम प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को चित्रगुप्त पूजा समिति की बैठक सार्वजनिक पूजा स्थल गांधी मैदान आयोजित की गई। मौके पर सर्वप्रथम कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ सहाय के निधन पर दो मिनट मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। जिसके बाद आगामी पूजन को लेकर नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में डॉ मेजर शशि भूषण प्रसाद को अध्यक्ष, श्याम प्रसाद वर्मा, विनोद शंकर कर्ण, सजल किशोर प्रसाद, सुबोध लाल दास, मिथिलेश श्रीवास्तव, शोभा रानी एवं श्रीमती नूतन वर्मा को उपाध्यक्ष, शशांक राज को सचिव, ब्रह्मदेव लाल दास, डॉ रागिनी भूषण एवं रमेश रंजन को उप सचिव, प्रकाश श्रीवास्तव को संयुक्त सचिव वीरेंद्र कुमार सिन्हा को कोषाध्यक्ष नरेश कुमार कर्ण को अंकेक्षक एवं सुशील कुमार दास को पूजा प्रभारी बनाया गया। संतोष कुमार श्रीवास्तव, राजीव कुमार, रमन कुमार दास, भूषण कर्ण, विक्की वर्मा, अजीत कुमार सिन्हा, शारदा कुमार को कार्यकारिणी समिति का सदस्य चुना गया। मौके पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष रुद्र प्रताप लाल, चित्रांश वेलफेयर ट्रस्ट से श्रीमती सुधा सहाय एवं कायस्थ्य महाशक्ति के जिला संयोजक रंजन कुमार वर्मा पूजा में सहयोग करने की बात कही।

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