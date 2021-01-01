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गिरफ्तार:सिपाही चौक पर नशे में हंगामा करता शराबी धराया

निर्मली5 घंटे पहले
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नगर पंचायत के वार्ड संख्या-12 स्थित निर्मली-मरौना पथ के सिपाही चौक पर शराब की नशे में हो हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार शराबी निर्मली नगर पंचायत निवासी अमर कुमार लालदेव है।

उक्त शराबी की मंगलवार को नगर पंचायत वार्ड संख्या-12 स्थित निर्मली-मरौना मुख्यालय सड़क के सिपाही चौक पर शराब पीकर हो हंगामा कर रहा था। जिसकी गुप्त सूचना निर्मली पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने उक्त स्थल पर पहुंच शराबी को धर दबोचा। गिरफ्तार को शराबी को थाना लाया गया। जहां ब्रेथ एनलाइजर एवं मेडिकल जांच के उपरांत शराब पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि युवक को जेल भेज दिया गया है।

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