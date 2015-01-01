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मारपीट:पैसा मांगने पर शराबी ने दुकानदार से की मारपीट

बलुआ बाजार2 घंटे पहले
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भीमपुर थाना क्षेत्र के जीवछपुर वार्ड-11 से बुधवार रात एक युवक काे शराब के नशे में हंगामा और मारपीट करने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट से जुड़ा है। पीड़ित दीपक कुमार ने भीमपुर थाने में आवेदन देकर शराब पीकर दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है। आवेदन में कहा कि बुधवार रात करीब 9 बजे संजीत कुमार मुखिया उनकी दुकान पर आकर गुटखा मांगने लगा। उनके द्वारा पैसा मांगने पर उसने दुकान का सारा समान सड़क पर फेंक दिया। आरोपी ने दुकानदार के साथ मारपीट की। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक को की शराब पीने की जांच के लिए नरपतगंज हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने आरोपी के शराब पीने की पुष्टि की। भीमपुर थानाध्यक्ष सुबोध यादव ने कहा कि आरोपी को भेज दिया गया है।

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