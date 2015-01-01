पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से बच्ची जख्मी

निर्मलीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

नगर पंचायत के वार्ड 08 में पुरानी पानी टंकी के समीप गुरुवार को तेज रफ्तार बाइक सवार ने 03 वर्षीय बच्ची को ठोकर मार दी। जिससे बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जानकारी अनुसार प्रखंड मुख्यालय से हॉस्पिटल की ओर आ रही पैसन प्रो गाड़ी संख्या- बीआर 07एस 3716 के चालक ने गली से सड़क पर निकल रही 03 वर्षीय बच्ची को ठोकर मार दी। घायल बच्ची नगर पंचायत वार्ड संख्या 08 निवासी रामकुमार साह की पुत्री माधुरी कुमारी है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। जिसके बाद लोगों ने घायल बच्ची को निर्मली पीएचसी में भर्ती कराया। जहां कार्यरत डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बच्ची को सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें