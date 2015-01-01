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गड़बड़ी:बिना जांच कराए मोबाइल पर आई कोरोना जांच रिपोर्ट मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित

सुपौलएक घंटा पहले
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बलहा वार्ड-10 की आशा के पति विजय कुमार।
  • बलहा वार्ड 10 में 25 लोगों के मोबाइल पर कोरोना जांच किए बिना ही भेज दिया मैसेज
  • आशा के पति ने 25 लोगों के नंबर एएनएम को देने की बात स्वीकारी

जिले में बिना कोरोना जांच के रिपोर्ट भेजने का मामले में नया खुलासा हुआ है। गुरुवार को मामले दैनिक भास्कर द्वारा पड़ताल करने पर सदर प्रखंड के बलहा के लोगों ने बताया कि बलहा वार्ड 10 में 25 लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजा गया है। वहीं मामले को लेकर एएनएम किरण कुमारी ने कहा कि जिन लोगों के भी मोबाइल पर मैसेज गया है। सभी का कोरोना जांच किया गया था। जबकि नंबर मांगने गए आशा पति ने इस बात को भी स्वीकारा है कि उसने एएनएम के कहने पर 25 लाेगों का नंबर एएनएम किरण कुमारी को भेजा था। मामले पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम का गठित कर जल्द रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। इस टीम का नेतृत्व का डॉ. शशिभूषण प्रसाद कर रहे हैं।
बिना कारण जाने एएनएम को दे दिया नंबर
मामले को लेकर जब वार्ड 7 एवं वार्ड 10 की प्रभारी आशा के पति विजय कुमार ने मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए सारा ठीकरा एएनएम के सिर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि सदर प्रखंड में कार्यरत एएनएम किरण कुमारी ने मुझे फोन करके वार्ड 10 के 25 लोगों का नंबर भेजने के लिए कहा था। मैंने जब कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि विभाग का आदेश है। जल्द से जल्द नंबर उपलब्ध कराएं। मैं वार्ड 10 निवासी शंकर मुखिया के पास जाकर 10 लोगों का मोबाइल नंबर मांगा। नंबर मांगने का कारण जब उसने मुझ से पुछा तो कारण मुझे खुद भी नहीं मालूम होने के कारण मैंने टाल-मटोल वाली बात कह दी। जिस पर उसने मुझे 5 लोगों का नंबर लिखवाया। जिसमें रघुनाथ मुखिया का भी नंबर शामिल था।

एनएनएम किरण से फोन पर हुई बातचीत के अंश
सवाल- बलहा के वार्ड 10 में बिना जांच के कैसे 25 लोगों को कोरोना रिपोर्ट भेज दी गई?
जबाब- जिन लोगों के नंबर पर भी रिपोर्ट गई है, सभी की जांच हुई है।
सवाल- तो क्या वार्ड 10 के सभी लोग झूठ बोल रहे हैं?
जबाब- जांच करने के बाद हम आईडी कार्ड थोड़े देते हैं। बिना जांच के कैसे मैसेज भेज देंगे।
सवाल - आशा पति ने स्वीकार किया है कि आप ने उससे 25 लोगों का नंबर मांगा था?
(10 सेकेंड तक मोबाइल के हॉल्ड पर आने के बाद फोन ऑफ कर लिया गया गया)।

विभाग में शिकायत करने के बाद एएनएम ने फोन कर आशा के पति को हड़काया भी
आशा के पति विजय कुमार का कहना है कि मांगे जाने पर वार्ड 10 के ही अन्य 20 लोगों का मोबाइल नंबर लेकर एएनएम को मैंने भेज दिया। दो दिन बाद मुझे पता चला कि सभी के मोबाइल पर कोरोना जांच की रिपोर्ट आई है। जबकी उनलोगों की जांच नहीं हुई थी। इसको लेकर रघुनाथ मुखिया ने सिविल सर्जन के पास शिकायत की कर दी थी। जिसके बाद फिर एएनएम किरण कुमारी का फोन मुझे आया कि आप किसका नंबर दे दिए थे। वो शिकायत लेकर विभाग के पास पहुंच गया था। जिस पर मैंने कहा कि आप ने मुझ से बस नंबर की मांग की थी तो मैंने नंबर भेज दिया। आशा के पति विजय कुमार का कहना है कि इस संबंध में इससे अधिक मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इधर, विभाग ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है।

जांच के लिए कर दी गई टीम गठित
मामले को लेकर जांच टीम का गठन डाॅ एसबी प्रसाद के नेतृत्व में किया गया है। जाे कि पूरे मामले की गहनता से जांच कर रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। दोषी पाए जाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
-इंद्रजीत प्रसाद, प्रभारी सिविल सर्जन सह सीएमओ, सुपौल।

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