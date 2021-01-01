पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

संकल्प लिया:स्वास्थ्यकर्मियों ने कुष्ठ उन्मूलन का लिया संकल्प

सुपौल4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कुष्ठ उन्मूलन दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल परिसर में कुष्ठ रोगी खोजो अभियान की शुरुआत की गई। कुष्ठ विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी सह एसीएमओ डॉ. इंद्रजीत प्रसाद द्वारा उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कुष्ठ रोग को समाज से खत्म करने का संकल्प दिलाया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser