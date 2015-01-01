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दुघर्टना:एनएच पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा, बचे ड्राइवर-खलासी

जदिया3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के कोपारी मोड़ के समीप एनएच-327ई पर बुधवार की रात तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक चालक व उप चालक बाल-बाल बच गए। दोनों को मामूली चोटें आई है। जानकारी के अनुसार बीआर 25 जी ए 1084 नंबर की खाली ट्रक त्रिवेणीगंज से भागलपुर जा रहा था। तेज रफ्तार होने के कारण कोपारी गांव के समीप सड़क पर तीव्र मोड़ के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर गढ्ढ़े में पलट गया। सूचना मिलते ही जदिया पुलिस मौके पर पहुंच ट्रक को कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस जांच में जुट गई है।

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