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इंटर परीक्षा:वीरपुर मुख्यालय में 4 केंद्रों पर होगी इंटर परीक्षा, प्रशासनिक तैयारियां पूरी

वीरपुर4 घंटे पहले
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  • ठंड बढ़ने के कारण जूता-मोजा पहनने कर जाने की मंजूरी

पहली फरवरी से होने वाली इंटर परीक्षा की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। एसडीएम कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि मुख्यालय में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें केएस कॉलेज, राजकीय प्लस टू हाईस्कूल, एलएनएमएस कॉलेज और कोसी आदर्श महिला महाविद्यालय के नाम शामिल हैं। केंद्रों पर परीक्षा के दौरान 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेंगे। 500 से कम परीक्षार्थी वाले केंद्रों पर 200 और 500 से अधिक परीक्षार्थी वाले केंद्र पर दो से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था है। केंद्र के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग जांच किए जाने की व्यवस्था की गई है। लड़कियों के लिए महिलाओं को जांच के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले परीक्षार्थी के लिए जूता पहनने पर प्रतिबंध लगा था लेकिन बढ़ती ठंड के मद्देनजर इस पर से पाबंदी हटा दी गई है। अब परीक्षार्थी जूता-मौजा पहनकर केंद्र पर जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र पर स्टेटिज मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ उपलब्ध रहेंगे।

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