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अनुभव बांटा:कोसी का आदमी कहीं डरने वाला नहीं, महबूबा मुफ्ती के घर के सामने फहराया तिरंगा: शाहनवाज

सुपौल4 घंटे पहले
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प्रेसवार्ता करते शाहनवाज हुसैन व अन्य। - Dainik Bhaskar
प्रेसवार्ता करते शाहनवाज हुसैन व अन्य।
  • विप सदस्य बनने के बाद घर आए भाजपा नेता जम्मू-कश्मीर में मिली जिम्मेदारियों पर बोले-
  • अपनी अम्मी-अब्बा के मजार पर भी गए शहनवाज हुसैन

विधानसभा चुनाव में फारबिसगंज, पूर्णिया व कटिहार की सभा के बाद मुझे कोरोना हो गया था। इसके बाद मैं 35 दिनों के लिए कश्मीर गया था। जम्मू कश्मीर में भाजपा का कमल खिला। अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल ही कमल है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा व विधानसभा में पहले कभी कमल नहीं खिला। इस बार लोकल बॉडी के चुनाव में कश्मीर में भी कमल खिला। सभी गठबंधन की पार्टियां इकट्‌ठी हो गईं थीं। फिर भी हमने 80 जगह प्रत्याशी उतारे थे व 60 जगह पर भी सभी गठबंधन की पार्टियां नहीं जीत पाई। कश्मीर चुनौतीपूर्ण था। इस दौरान कई बार प्रधानमंत्री ने हाल-चाल जाना, लेकिन हमने कहा कि कोसी का आदमी कहीं डरने वाला नहीं होता है। कुपवाड़ा में हिजबुल कमांडर के गढ़ में गए और हमने तय किया कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती कहती थी कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हमने उसी महबूबा मुफ्ती के घर सामने तिरंगा फहराया और पार्टी कश्मीर में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। यह बातें नवचयनित विधान पार्षद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने रविवार को सुपौल स्थित अपने आवास पर कही। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राम कुमार, विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नागेंद्र नारायण ठाकुर, डॉ. विजय शंकर चौधरी, सुमन कुमार चंद, जिला महामंत्री सुरेश सुमन, सचिन माधोगड़िया, भाजयुमो जिलाध्यक्ष प्रकाश झा, महेश देव, गौरव कुमार, सुमन झा आदि थे।

रोड, पानी, बिजली की समस्या खत्म हुई, अब विकास की बारी
विधान पार्षद सह भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है और यह सरकार आगे भी बहुत मजबूती से काम करती रहेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूती से आगे बढ़ेगी। बिहार में पहले रोड, बिजली, पानी की समस्या होती थी। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब तेजी से विकास की बारी है। जबसे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, किसी ने कुछ दिया है तो मोदी जी ने ही दिया है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोसी महासेतु दिया, जिससे सुपौल अब पिछ़ड़ा नहीं रहा। हमें खुशी है कि जन्मभूमि के नाते यहां कि पांच में पांच विस सीट एनडीए ने जीता। सुपौल के छातापुर में भी नीरज कुमार सिंह बबलू ने पार्टी की लाज रखी। हमलोग अच्छी सरकार बिहार में चला रहे हैं। संख्या बल किसी की कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार को पहले जितना इज्जत भाजपा देती थी, अब उससे अधिक इज्जत देकर चल रही है। जदयू व भाजपा के रिश्ते बहुत मधुर हैं।

कुछ लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर देश का किया अपमान
शहनवाज ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे सूचना दी थी कि आपको विधान परिषद् में उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से जो आदेश मिला उसको माना है। आगे किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, यह पार्टी तय करेगी। मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। विधान परिषद् के सदस्य होने के नाते पहली बार मैं अपने घर आया हुं। मैं अपनी अम्मी-अब्बा के मजार पर हाजिरी देने व अपनों से मिलने आया था। पार्टी ने पहले से ही मुझे जितना कुछ दिया है, वो उम्मीद से 100 गुणा अधिक है। लाल किले व तिरंगे का अपमान करने के विरोध में पूरा देश है। ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र व गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। कुछ लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर देश का अपमान किया। ऐसे साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी का सबको अधिकार है। इसके तहत विचार रखने चाहिए, लेकिन मतलब यह नहीं है कि किसी को गाली दी जाए, किसी को अपमानित किया जाए।

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