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शहीद दिवस:नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने मनाया शहीद दिवस

सुपौल4 घंटे पहले
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नेहरू युवा केंद्र सुपौल ने किशनपुर के मोर्डन ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में शनिवार को शहीद दिवस मनाया। केंद्र के सदस्य मिथिलेश, दिलखुश कुमार व पूर्व सदस्य मनीष कुमार ने गांधीजी के जीवन दर्शन पर छात्रों में व्याख्या दी। उनके बताए सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए छात्रों को प्रेरित किया।

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