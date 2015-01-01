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तैयारी:हर बूथ पर तैनात रहेंगे पारा-मिलिट्री फोर्स : एसपी

सुपौल3 घंटे पहले
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भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिलें में भारी संख्या में पारा मिलिट्री के जवानों को उतारा गया है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि जिले के हर बूथ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही मतदान केन्द्रों पर ईवीएम लाने ले जाने का प्रभार भी पारा मिलिट्री फोर्सेज को ही सौंपा गया है। मतदाता भयमुक्त माहौल में मतदान करें, इसके लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि जिले को सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में दंडाधिकारी के साथ पुलिस अफसरों की तैनाती की गई है। जिले के सीमावर्ती एवं अन्य संवेदनशील जगहों पर चेक पोस्ट बना कर आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है।

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