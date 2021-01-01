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एसबीआई एटीएम लूटकांड:एटीएम लूट मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं

जदिया5 घंटे पहले
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  • कुमारखंड के लक्ष्मीपुर व परमानंदपुर में मंगलवार की रात छापेमारी

एसबीआई एटीएम लूटकांड मामले में दो दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है। एएसपी वीरपुर रामानंद कौसर के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर लिया गया लेकिन टीम को अभी सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज आदि के मदद लेकर अपराधियों के गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिनदहाड़े हुई इतनी बड़ी लूट की घटना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

अब लोगों को देखना है कि अपराधियों तक पहुंचे में पुलिस को कितने समय लगती है। इस घटना के बाद लोगों मन मे कई तरह के सवाल उठ रहे है। बीच बाजार से बाइक सवार तीन अपराधियों द्वारा गनमैन को गोली मारकर आराम से इतनी बड़ी रकम लूट कर भाग जाते है। जबकि पेट्रोलपंप के समीप ओटो अन्य गाड़ी लगी रहती है। लोगों की भीड़ भी अच्छी-खासी हमेशा रहती है। तीन लुटेरे घटना को अंजाम देने के बाद भाग जाते हैं।

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