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आयोजन:सड़क सुरक्षा की जानकारी दे अधिकारियों ने किया रक्तदान

सुपौल5 घंटे पहले
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  • सड़क सुरक्षा माह को लेकर प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन, अधिकारियों ने दिया संदेश

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर जिला परिवहन विभाग द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

जिसमें 25 चालाकों को रिफ्रेसर कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत डीटीओ सुनील कुमार रंजन एवं एमवीआई राकेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान एमवीआई ने उपस्थित चालकों को सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम जानकारी दी। वाहन चलाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इन तमाम चीजों को चालकों को बताया गया।

चालक रोड संकेतकों पर रखें विशेष ध्यान : चालकों को संबोधित करते हुए एमवीआई राकेश कुमार ने कहा कि वाहन चलाते समय रोड के संकेतकों पर विशेष ध्यान रखें। इससे दुर्घटना में कमी आ सकती है। प्रशिक्षण के दौरान चालकों को दुर्घटना घटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी भी दी। बताया गया कि दुर्घटना होने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाना संभव नहीं है। इसलिए फर्स्ट ट्रीटमेंट माैके पर ही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण अस्पताल में ले जाने से पहले ही काफी खून बह जाती है।

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 3 लोगों ने किया रक्तदान

परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को सदर अस्पताल परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन एमवीआई राकेश कुमार ने किया। उद्घाटन के मौके पर डीएस डॉ. अरुण वर्मा, अस्पताल प्रबंधक अभिलाष वर्मा, विनोद यादव, अजय कुमार सिंह एवं माे रव्वानी सहित कई लोग उपस्थित थे। शिविर में एमवीआई राकेश कुमार, परिवहन विभाग के प्रधान लिपिक विनोद यादव एवं समाजसेवी चंदन कुमार ने अपनी इच्छा से रक्तदान कर अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया।

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