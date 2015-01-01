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हादसा:पथरा चौक पर बाइक की टक्कर से वृद्ध जख्मी

सुपौल2 दिन पहले
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पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा चौक पर मंगलवार को शौच कर लौट रहे एक वृद्ध को एक बाइक ने टक्कर मार दी। जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा उसे उठा कर सदर अस्पताल लाया गया। जहां मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डाक्टरों ने प्राथमिकी उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जख्मी के नाम रामनाथ पासवान है जो कि पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा वार्ड 06 का निवासी है। जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि मंगलवार को वह शौच कर के लौट रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी।

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