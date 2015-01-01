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गिरफ्तारी:जदिया में हत्या मामले का एक आरोपी गिरफ्तार

जदियाएक घंटा पहले
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ललितग्राम ओपी क्षेत्र के लक्ष्मीनिया गांव में पुलिस ने बुधवार की रात छापामारी कर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जदिया थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि जदिया निवासी अजय कुमार उर्फ कारी राय पर हत्या के मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में सुपौल भेज दिया है।

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