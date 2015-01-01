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अधर में योजना:ट्रांजिट कैंप निर्माण का मिला सिर्फ आश्वासन, 13 महीने में काम जीरो

वीरपुर2 घंटे पहले
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भीमनगर के वार्ड-1 में चयनित ट्रांजिट कैंप का स्थल।
  • 3 बार हुआ स्थल निरीक्षण, कैंप बनने के बाद भारत-नेपाल के लोगों को लाभ
  • सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को रात में इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा
  • भीमनगर एसएसबी बीओपी के पास होना है निर्माण

लगभग दो करोड़ रुपए से भीमनगर एसएसबी बीओपी के पास सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत बनने वाले ट्रांजिट कैंप एक साल बाद भी अधर में लटका है। बता दें कि भारत-नेपाल सीमा के भीमनगर एसएसबी बीओपी के पास जिला योजना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता विजय सिंह, तत्कालीन वीरपुर एसडीएम सुभाष कुमार, बसंतपुर आरडीओ देवानंद कुमार सिंह, सीमा क्षेत्र विकास योजना के अभियंताओं ने तीन चरणों में स्थल का निरीक्षण किया था। कोसी से जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसके बावजूद भवन निर्माण को पहल नहीं दिख रही है। स्थल निरीक्षण को लेकर पहली बार 12 अक्टूबर 2019 को सीमा क्षेत्र विकास फंड के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता कमलेश कुमार के साथ बसंतपुर आरडीओ देवानंद कुमार सिंह ने करीब एक घंटे तक स्थल का मुआयना किया। आरडीओ ने बताया कि चिह्नित स्थल का निरीक्षण किया गया है। आम सहमति बनी है। उम्मीद ट्रांजिट कैंप बनेगा। निर्माण के बाद सीमा के दोनों ओर के लोगों को लाभ मिलेगा। 5 नवंबर 2019 को जिला योजना पदाधिकारी, आरडीओ बसंतपुर देवानंद कुमार सिंह, कनीय अभियंता कमलेश कुमार, सहायक अभियंता मनोरंजन प्रसाद ने निरीक्षण किया और भूमि संबंधित आवश्यक जानकारियां ली। निरीक्षण के बाद आरडीओ ने कहा कि स्थल का चयन किया जा रहा है। स्थल चयन के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी व जल्द भवन बनेगा। तब नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्र के राहगीरों को रात के समय जहां-तहां नहीं भटकना पड़ेगा। निरीक्षण के 13 माह बाद भी निर्माण को लेकर विभागीय पहल शून्य है। सीमा क्षेत्र विकास योजना के सहायक अभियंता कमलेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से फंड नहीं मिलने के कारण योजना अधर में है।

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