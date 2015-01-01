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निर्मली नगर में स्वच्छ भारत की हकीकत:बंद मोबाइल शौचालय का संचालन दिखा 79.8 लाख की अवैध निकासी

सुपौल2 दिन पहले
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निर्मली में बेकार पड़ा मोबाइल शौचालय। इसी के संचालन के नाम पर हुई अवैध निकासी।
  • घोटालों की नगर पंचायत बिजली व पानी के कनेक्शन बिना बर्बाद हो रहा मोबाइल शौचालय
  • आठ माह पूर्व हुई थी 13 मोबाइल शौचालय की खरीद

जिले के नगर पंचायत निर्मली में एक पर एक गड़बड़ी, अनियमितता व लापरवाही के उजागर होने के बाद भी विभाग उदासीन बना हुआ है। एक तरफ जहां ईओ के द्वारा अवैध तरीके से पूर्व प्रभारी प्रधान सहायक संजय कुमार को हटाकर रिटायर्ड प्रधान सहायक को बहाल कर दिया गया। दूसरी तरफ साफ-सफाई के नाम पर मोटे कमीशन के चक्कर में प्रत्येक माह 4 लाख से अधिक रुपए राजस्व की क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से पुराने एनजीओ को हटाकर नए एजेंसी को 11 लाख में टेंडर दे दिया गया। वहीं, अब सामने आ रहा है कि नपं निर्मली के द्वारा करीब छह माह पहले 13 नए मोबाइल शौचालय खरीदे गए थे। इस ऑटोमेटिक मोबाइल शौचालय को उसे उपलब्ध कराना था जिन परिवारों के घर में शौचालय नहीं है उन्हें यह उपलब्ध कराना था। जबकि, संचालन किए बगैर ही नगर पंचायत ने 79 लाख 8 हजार 927 रुपए अवैध निकासी कर ली। जबकि, जिन 130 परिवारों के लिए इस शौचालय की खरीद की गई थी वे आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ यह बिना बिजली और पानी के बर्बाद भी हो रहा है। ऐसे में लाखों रुपये खर्च कर खरीदे गए मोबाइल शौचालय शोभा की वस्तु बनी हुई है। मोबाइल शौचालय खरीद से पूर्व विभाग का स्पष्ट निर्देश था कि शौचालय खरीद में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश था कि शौचालय खरीद के बाद जहां पर उपयोग किया जाना है। वहां पर लगाकर उसमें बिजली-पानी की समुचित व्यवस्था हो जाने के बाद ही ठेकेदार को राशि का भुगतान किया जाना है। यहां पर एक भी विभागीय नियम का पालन नहीं किया गया है। जहां अभी तक बिजली-पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं, सड़क पर मोबाइल शौचालय को लगा दिया गया है। बिजली-पानी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण उपयोग के अभाव में शौचालय को जंग खा रहा है।

शौचालय नहीं रहने के कारण खरीदी गई थी मोबाइल शौचालय
नगर पंचायत की लचर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण खरीद के बाद आज तक मोबाइल शौचालय का उपयोग नहीं हुआ है। दरअसल नगर पंचायत के 130 लोगों को शौचालय की अनुपलब्धता के कारण नगर प्रशासन ने 13 मोबाइल शौचालय का टेंडर के माध्यम से खरीद की थी। जहां नपं के वार्ड 12 में 4, वार्ड 2 में 3, वार्ड 1 में 3, वार्ड 11 में 1 और वार्ड 3 में 2 मोबाइल शौचालय को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया। लोगों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च कर शौचालय की खरीद के बावजूद उपयोग नहीं किए जाने से नगर पंचायत प्रशासन की पोल खुल गई है। लोगों का कहना है कि छह लाख 8 हजार 379 रुपये खर्च कर एक मोबाइल शौचालय का खरीद की गई है। एक दिन भी लोगों के उपयोग में नहीं आया है।

जांच करवाने के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी
मामला मेरे संज्ञान में आया है। मामले की जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
विधुभूषण चौधरी, एडीएम, सुपौल।

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