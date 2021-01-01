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प्रदर्शन:किसान विरोधी कानून हो वापस : पंकज

सुपौल5 घंटे पहले
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  • राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय में शहीद जगदेव बाबू की जयंती मनायी गई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। लोहिया नगर चौक पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ने की।

जयंती के बाद पार्टी के प्रदेश महासचिव सफदर इमाम की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिल की कॉपी जलाकर कानून का विरोध जताया। युवा जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा सरकार अविलंब किसान विरोधी तीनों बिल को वापस लो, नहीं तो पार्टी के बैनर तले आंदोलन शुरू किया जाएगा। गांव-गांव के किसानों को इस किसान विरोधी कानून के बारे में जागरूक करेंगे।

सूचना तकनीकी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विकास कुमार यादव ने कहा कि जबतक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तबतक रालोसपा किसान चौपाल द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे। मौके पर प्रदेश संगठन सचिव अर्जुन प्रसाद मेहता, प्रशांत कुमार, लक्ष्मी नारायण मेहता, गौतम कुमार, दीपनारायण मंडल, रविंद्र कुमार राम, रौशन गुप्ता, सुमन कुमार, रौशन आदि थे।

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