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आक्रोश:उद्‌घाटन के कुछ दिन बाद से ही पानी टंकी से लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी

निर्मली2 घंटे पहले
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निर्मली के जरौली गांव में बनी पानी टंकी।
  • 28 अगस्त को सीएम ने जरौली वार्ड-1 में पानी टंकी का किया था उद्‌घाटन

हरियाही के वार्ड-1 में सात निश्चय योजना के तहत बनी पानी टंकी के उद्‌घाटन के बावजूद पानी सप्लाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। बता दें 28 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरौली वार्ड-1 में नल-जल योजना के तहत बने पानी टंकी का उद्‌घाटन किया गया था। उद्‌घाटन के कुछ दिनों बाद पानी की सप्लाई बंद हो गई। रामचंद्र कामत, पवन कामत, योगेंद्र कामत, योगी सदा, वासुदेव कामत, अंजित कामत, दीपेंद्र कामतने बताया कि पानी टंकी के उद्‌घाटन के कुछ दिन बाद ही आधा गांव में पानी का सप्लाई बंद हो गया है। लोगों ने बताया कि पानी का सप्लाई पूर्णतः बंद है। इनकी शिकायत करने पर तत्काल मिस्त्री को बुलाकर एक दो दिन मरम्मत कार्य करवा कर फिर जैसे का तैसा छोड़ दिया जाता है। कई बार इसकी शिकायत संबंधित ठेकेदार व जेई से किए लेकिन सिर्फ मिस्त्री को भेज कर इधर-उधर कर दिया जाता है। एक-दो दिन पानी का सफ्लाई देने के बाद फिर बंद कर दिया जाता है। बता दे कि मुख्यमंत्री के वीसी में हरियाही के वार्ड-1 में पानी टंकी का उद्‌घाटन किया गया था, लेकिन अब तक सुचारू रूप से पानी सफ्लाई लोगों तक नहीं पहुंच रही है। बता दें अन्य वार्डों में लगभग यही स्थिति है। इससे विभाग की लच्चर व्यवस्था स्पष्ट दिखाई दे रही है। विभाग के जेई साकिब रेहान ने बताया कि बाढ़ आने के कारण पाइपलाइन में लीकेज से पानी टंकी बंद है, जिसे जल्द ठीक कर चालू किया जाएगा।

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