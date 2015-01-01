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विरोध:राजेश्वरी पूर्वी पंचायत के लोगों ने मृत्युभोज का किया बहिष्कार

सुपौलएक घंटा पहले
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भोज पर चर्चा को लेकर आयोजित सभा में उपस्थित लोग।
  • आशा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन

जिले के राजेश्वरी पूर्वी पंचायत के वार्ड 13 में आशा कार्यकर्ता सुनीता देवी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले उनके चित्र पर माल्यापर्ण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सभा में उपस्थित लोगों ने मृत्युभोज का बहिष्कार किया। मौके पर राष्ट्रीय युवा महासंघ, बहुजन क्रांति मोर्चा, बामसेफ सहित कई सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय युवा महासंघ के मार्गदर्शक तथा बहुजन क्रांति मोर्चा के दीलीप कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सबों ने मृत्युभोज बहिष्कार को एक एेतिहासिक फैसला बताया। सभा का संचालन करते हुए राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष ई. एलके निराला ने कहा कि परिवर्तन समाज का नियम है और हमें सामाजिक बुराई से अपने व्यवस्था के तहत परिवर्तन करना होगा। बाकसेफ के प्रधान महासचिव ई. हरिश्चन्द्र मंडल ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन तथा सामाजिक बुराई के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं। जिसका परिणाम धीरे-धीरे समाज में दिखने लगा है। यह हमसबों का संघर्ष का परिणाम है। मौके पर सिंटू मेहता, सज्जन कुमार, श्रवण यादव, मनोज राम, उमाशंकर कुमार, ओमप्रकाश, मनोज स्वर्णकार, विपिन कुमार यादव, सुशील कुमार सुमन, रामचंद्र यादव, नंदकिशोर यादव, मनोज यादव, अरविंद मेहता, विवेक साह, धनुषधारी मेहता आदि मौजूद थे।

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