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बैठक:‘रालोसपा को जनता ने तीसरे विकल्प के रूप में देखा’

निर्मली2 घंटे पहले
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बैठक में मौजूद रालोसपा नेता व अन्य।
  • मझारी पंचायत सरकार भवन में रालोसपा ने बैठक कर की विस चुनाव की समीक्षा

रालोसपा निर्मली ने मझारी पंचायत सरकार भवन में गुरुवार को जिला प्रधान महासचिव गौतम कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक की। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंदन कुमार बागची बतौर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। विस चुनाव में पार्टी के हार की समीक्षा की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मतदाता के सामने असमंजस की स्थिति कायम हो गई थी। मतदाता दो धाराओं में बट गए, जिसमें विकास का मुद्दा समाप्त हो गया और नीतीश-लालू के इर्द-गिर्द जनता घूमने लगे। इसका परिणाम हुआ जो सीट रालोसपा जीतने वाली थी, उस सीट पर पार्टी की हार हुई। हमलोग अभी से 2025 के विधानसभा की तैयारी करेंगे और जीत हासिल करेंगे। बागची ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में बिहार के राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई आदि को विकास का मुद्दा बनाया। पार्टी को बिहार की जनता ने तीसरे विकल्प के रूप में देखा है। पार्टी के प्रदेश सचिव सह निर्मली विस के प्रत्याशी व मझारी पंचायत के मुखिया अर्जुन प्रसाद मेहता ने कहा कि विस चुनाव में जनता ने हमें अपना आशीर्वाद तीसरे विकल्प के रूप में दिया है। निश्चित रूप से हम निर्मली विस की जन समस्या और जनता के हितों की रक्षा हेतु लगातार संघर्ष करेंगे। उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं को चुनाव में सहयोग के लिए आभार प्रकट किया और आगे भी संघर्ष में सहयोग करने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मपाल कुमार ने कहा कि सुपौल रालोसपा अभी से तैयारी में लग पंचायत चुनाव से शुरू कर 2025 के विस चुनाव में जिला में मजबूती से तैयारी कर संघर्ष करेगी जनता को पार्टी से जोड़कर आंदोलन करेगी और पार्टी को मजबूत करेगी। बैठक में प्रदेश महासचिव मो. इजहार आलम, वेदानंद मेहता, प्रखंड अध्यक्ष रविकांत, भपटियाही प्रखंड अध्यक्ष रूपेश कुमार थे।

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