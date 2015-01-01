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अपराध:केदार चाैक के पास जलकर में डाला जहर, मछलियां मरी

करजाईन2 दिन पहले
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बायसी पंचायत के एनएच 106 केदार चौक के नजदीक रामानंद मुखिया के जलकर में जहर डाल देने से कई तरह की मछलियां मर गई है। साथ ही आसपास का वातावरण भी दुर्गन्धित हो गया है। इस बारे में बायसी पंचायत निवासी रामानंद मुखिया ने बताया कि एनएच 106 केदार चौक के निकट ही उन्होंने पूर्व मुखिया अनिल कुमार मेहता, पूर्व सरपंच मु. जाफर, बीरेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, जागेश्वर बुधनगरिया एवं बीरबल बुधनगरिया से सवा लाख रुपये में करीब एक एकड़ जलकर लीज लिया है। इसमें विभिन्न किस्मों की मछलियां हैं। लेकिन किसी शरारती तत्वों ने इसमें जहर गिरा दिया, जिससे जलकर में चारों तरफ मछलियां मरी हुई है। सैकड़ों की संख्या में मछलियों को बाहर भी निकाला। अभी भी जलकर के अंदर काफी मछलियां मरी हुई है। उन्होंने बताया कि कर्ज लेकर उन्होंने जलकर लीज पर लिया है। लेकिन बड़ी संख्या में मछलियां मर जाने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है।

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