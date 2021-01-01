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आस्था:नशा, हिंसा और दुर्विचार का त्याग करें : इंदु बाबा

करजाईन4 घंटे पहले
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दो दिवसीय सत्संग में प्रवचन सुनते श्रद्धालु। - Dainik Bhaskar
दो दिवसीय सत्संग में प्रवचन सुनते श्रद्धालु।

बायसी पंचायत के दहगामा में विनोद मेहता के दरवाजे पर सत्संग के अंतिम दिन कोदरा घाट आलमनगर से पहुंचे इंदु बाबा ने कहा कि मनुष्य को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा व दुर्विचार का त्याग करना चाहिए। जो इन पांच चीजों का त्याग करता है, वही अच्छे मार्ग पर चल सकता है। सत्संगी बनने के लिए भी इन पांच चीजों का त्याग करना होगा। मौके पर दहगामा संतमत सत्संग के अध्यक्ष बालेश्वर मेहता, आचार्य रामविलास मेहता, शिवनारायण मेहता, देवनारायण मेहता, पीतांबर मेहता, रामदेव मेहता, हरेराम मेहता, बेचन मेहता, देवीलाल मेहता, रामरूप मेहता आदि थे।

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